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انت الان تتابع الإسكندرية تحذر المسافرين أثناء المرور بكوبري أبيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إنه تقرر البدء فى أعمال إصلاح فواصل كوبري أبيس - الحارة في الاتجاه من العوايد وحتى الطريق الدائري، وذلك للعمل على الحد من مشكلة التكدس المروري بالكوبري وتخفيف عملية زحام السيارات اليومية وبصفة خاصة خلال أوقات الذروة على أن يتم الانتهاء من تلك الأعمال قبل حلول موسمي الربيع والصيف، موضحا أنه من المقرر البدء في أعمال الإصلاحات اعتباراً من اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن عملية الإصلاح تتطلب العمل لمدة 15 يوم متتالياً.
وأضاف "قنصوة" خلال تصريحات صحفية له، أن العمل يستغرق 15 يومًا متتاليًا وذلك لمدة 6 ساعات متتالية تبدأ ظهر اليوم وحتى 6 صباحًا.وتابع "تهيب محافظة الإسكندرية من المواطنين توخي الحذر وتهدئة السرعة ليلا أثناء المرور بموقع العمل"، منوها إلى أن الأعمال تُقام بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال إدارة مرور الإسكندرية
وأضاف "قنصوة" خلال تصريحات صحفية له، أن العمل يستغرق 15 يومًا متتاليًا وذلك لمدة 6 ساعات متتالية تبدأ ظهر اليوم وحتى 6 صباحًا.
وتابع "تهيب محافظة الإسكندرية من المواطنين توخي الحذر وتهدئة السرعة ليلا أثناء المرور بموقع العمل"، منوها إلى أن الأعمال تُقام بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال إدارة مرور الإسكندرية وحي شرق وجهاز الساحل الشمالي الأوسط وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق".
وأكدت المحافظة أنه عقب الانتهاء من جميع الأعمال بهذه الحارة، سيبدأ العمل فورا علي إصلاح فواصل الكوبري بالحارة الأخري المتجهة من الطريق الدائري وإلي العوايد ولمدة 15 يوما أخرى.
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