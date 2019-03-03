شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأحد.. الأخبار المتوقعة 3 مارس 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد سامح شكري، وزير الخارجية، جلسة مباحثات مع المبعوث الخاص للرئيس الكيني وزيرة خارجية كينيا مونيكا جوما، تتناول العلاقات بين مصر وكينيا وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

تستضيف تونس الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب بحضور وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية واتحاد المغرب العربي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول».

تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 45 متهماً- من بينهم 10 هاربين- في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية تفجير أبراج الضغط العالي».

تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة متهم بأحداث العنف التي وقعت في منطقة الطالبية أغسطس 2014، بمعهد أمناء الشرطة.

تستضيف دار الأوبر المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلا فنيا لأوركسترا ساوند تراك، على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية». ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومتميزة من روائع الأعمال الموسيقية التي قدمت من كبار الملحنين.

يعقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا في الساعة الواحدة ظهر غد الأحد، بمقر النادي بالجزيرة، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة ببطولة الأهلي الدبلوماسية لكرة القدم للسفارات والهيئات الدبلوماسية، والتي ينظمها النادي بالتعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية.

تستضيف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا العالم الكبير الدكتور مصطفي السيد، على مسرح السلام، ضمن فعاليات الصالون العلمي للأكاديمية، حيث يعرض أحدث تطورات أبحاثه في علاج السرطان بجزيئات الذهب النانومترية وبدء إجراء تجارب سريرية لهذا النوع من العلاج.

تشارك وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلة في مشروع «رواد 2030»، في فعاليات الدورة الأولى من معرض كلية الإدارة والتكنولوجيا لفرص التدريب وريادة الأعمال، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

يحيي العالم اليوم العالمي للأحياء البرية 2019 تحت شعار «لنحم الكائنات البحرية في الأعماق: من أجل البشر وكوكب الأرض»، ويهدف الاحتفال إلى زيادة الوعي حول التهديدات التي تواجهها الحياة البحرية في جميع أنحاء العالم.

تحيي منظمة الصحة العالمية، اليوم العالمي للسمع 2019، تحت شعار «تحقق من سمعك»، بهدف تركيز الانتباه حول أهمية التحديد المبكر والتدخل لفقدان السمع.

يغلق اليوم باب الترشح في الانتخابات الرئاسية في الجزائر، والمقرر إجراؤها يوم 18 أبريل المقبل، طبقا للمادة 140 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات والمرسوم الرئاسي بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية.

يبدأ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، جولة في منطقة الخليج، تستمر حتى 7 مارس الجاري، يزور خلالها المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات وقطر لبحث قضايا المنطقة.