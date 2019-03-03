شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات «فنون الطفل الأفريقي» و«تجمعنا قارة» في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فى أسوان، أمس، فعاليات مهرجان فنون الطفل الأفريقى ومبادرة «تجمعنا قارة»، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة «الإدارة المركزية للطلائع ومكتب الشباب الأفريقى»، وتستمر الفعاليات حتى 5 مارس الجارى، وذلك فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى وإعلان أسوان عاصمة الشباب الأفريقى، وشهدت منطقة السوق السياحى بأسوان، مسيرة فنية بمشاركة ١٠ دول أفريقية وعلى رأسها الفرق المصرية، فى ختام اليوم الأول. ويشارك فى الفعاليات الوفود الافريقية المختلفة من دول «جزر القمر - الجزائر - الصومال - شمال السودان - جنوب السودان- إريتريا - مصر - نيجيريا – السنغال»، بالاضافة إلى طلائع مصر من محافظات الجمهورية، وذلك للتعرف والتعاون وتعزيز العلاقات ونشر الثقافة بين شعوب القارة.

وقال فتحى عبد الحافظ، مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، إن الوزارة تهدف إلى تكوين نظرة واقعية ومباشرة على العالم الخارجى، بالإضافة إلى خلق رؤية مشتركة لوحدة أفريقيا، علاوة على تشجيع الحوار البناء والتعاون ونشر ثقافة السلام بين الطلائع الأفارقة والمساهمة فى دعم العلاقات الأفريقية، ورفع وعى الطلائع بالميراث الثقافى والحضارى لدول أفريقيا والتحديات التى تواجه مجتمعاتهم من خلال تلاقى وتبادل الثقافات بين طلائع الدول الأفريقية المختلفة مع طلائع مصر بكافة محافظاتها وثقافتها.

وأضاف أن مشروع «تجمعنا قارة» امتداد لدور مصر المتقدم فى دعم الروابط الأفريقية بروابط تاريخية وسياسية واجتماعية وثيقة من خلال مبادرات التعاون المصرى الأفريقى، وإيجاد طرق ووسائل لتفعيل الحوار الثقافى بين طلائع مصر والدول الأفريقية، وسيتضمن المشروع زيارة بعض الأماكن الأثرية بأسوان مثل معبد فيله والسد العالى ومتحف النيل، وزيارة قرية غرب سهيل والبيت النوبى، بالإضافة إلى ورش عمل تنمية بشرية بالتعاون مع متخصصين من فريق «أثر»، بجانب الجولات الحرة.

ويعد «مهرجان فنون الطفل الأفريقى» من المهرجانات الأولى من نوعها والذى يهدف إلى التعاون المثمر بين الدول الأفريقية لتفعيل الأنشطة التراثية والفلكلورية بين طلائع القارة الواحدة.

ويتضمن المهرجان مجموعة من ورش العمل المختلفة من خلال أنشطة تفاعلية فى الثقافة والفن والتنمية فى الفلكلور والتراث، علاوة على ورش عمل فنية فى الموسيقى والكورال والفن التعبيرى والفنون التشكيلية.