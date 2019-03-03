شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يزور «عجوز» عانت من الإهمال 12 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، أمس، المواطنة كمال زكى سباعى، 50 عاما، التى تعانى من تدهور حالتها الصحية وعدم قدرتها على الكلام أو السمع وضعف نظرها، نتيجة إهمال أقاربها لها لمدة 12 عاما، ظلت خلالها داخل منزل ريفى بقرية بهيج التابعة لمركز ومدينة أسيوط، وذلك بمستشفى الإيمان العام، كما اطمأن فى ذات المستشفى على صحة المواطن محمد على سعيد الذى ظل حبيسا لمدة 9 سنوات داخل منزله.

وقال المحافظ، إنه اطمأن على تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية الصحية للحالتين وتوفير العناية للسيدة المسنة وإعداد تقرير طبى بالحالة لدراسة مدى إمكانية بقائها فى دار رعاية تابعة للتضامن الاجتماعى، لتوفير كل سبل الراحة لها، أو ذهابها إلى منزل شقيقها بعد توفير جميع أوجه الدعم لهم لمواجهة ظروف الحياة الصعبة، وتابع الخدمات الطبية المقدمة للمواطن محمد على سعيد،.

وأعلن المحافظ تقديم جميع سبل الدعم والاهتمام بالمواطنين بجميع قرى ونجوع المحافظة، وتحسين الأحوال المعيشية والخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن ذلك يأتى على رأس الأولويات التى توليها الدولة اهتماما كبيرا تفعيلا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة».