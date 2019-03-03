شكرا لقرائتكم خبر عن "اختبر سمعك" اليوم في احتفالية جامعة عين شمس احتفالا بيوم السمع العالمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وحدة السمع بقسم الأنف والأذن والحنجرة، بكلية الطب جامعة عين شمس ، اليوم الأحد، احتفالية منظمة الصحة العالمية بمناسبة يوم السمع العالمي، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.
تقام الاحتفالية برعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس و الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و برئاسة الدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب ، وتنسيق الدكتور نادية كمال الأستاذ المتفرع بقسم الأنف والأذن والحنجرة و الدكتور عادل عبد المقصود أستاذ ورئيس وحدة السمع بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب و إشراف عام سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة.
ويشارك في الاحتفالية نخبة من الفنانين من بينهم الفنان أشرف ذكى و الفنانة نهال عنبر و الفنان إيهاب فهمي ، بالإضافة إلى عدد من البرلمانيين والأساتذة والمتخصصين.
يقام على هامش الاحتفالية حملة " اختبر سمعك " ، كما سيتم اطلاق تطبيق إلكتروني يمكن من خلاله اختبار السمع عبر أجهزة المحمول.
كانت هذه تفاصيل خبر "اختبر سمعك" اليوم في احتفالية جامعة عين شمس احتفالا بيوم السمع العالمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.