وزير الآثار يعلن الانتهاء من مشروع ترميم مقابر "كوم الشقافة".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

يتوجه الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم الأحد، إلى الإسكندرية للإعلان عن الانتهاء من أعمال مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية وكذلك الانتهاء من مشروع ترميم مقابر كوم الشقافة بالإسكندرية، بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية.

ومن المقرر أن يقوم وزير الآثار بتفقد آخر مستجدات أعمال ترميم وتطوير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.

يذكر أن مقابر كوم الشقافة هي موقع أثري تاريخي يقع في الإسكندرية، في منطقة كوم الشقافة جنوب حي مينا البصل، وتعدّ من أهم مقابر المدينة، وتعتبر واحدة من عجائب الدنيا السبع في العصور الوسطى.

وتضم المقبرة سلسلة من المقابر والتماثيل والبقايا الأثرية في الإسكندرية لعبادة الجنائز الفرعونية، وبسبب الفترة الزمنية حينها، فإن العديد من سمات سراديب الموتى في كوم الشقافة تجمع النقاط الثقافية الرومانية واليونانية والمصرية.