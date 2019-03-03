رئيس هيئة الكتاب في لقاء مفتوح بنقابة الصحفيين.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365)
تعقد لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، اليوم الأحد، لقاءًا مفتوحًا مع الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، بقاعة الدائرة المستديرة بالنقابة.
ويناقش الحاج علي، مع مسؤولي النقابة سبل التعاون في المجالات المشتركة.
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