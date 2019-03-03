حزب المحافظين يؤيد وصول المرأة لمناصب قضائية

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أعلن قطاع المرأة بحزب المحافظين تضامنه وتأييده بأحقية النساء في تقلد مناصب بالسلك القضائي للدولة، مؤكدًا أن ذلك يأتى إيمانًا بضرورة تفعيل مواد الدستور والعمل بها، وانطلاقا من الحق الدستوري الممنوح بموجب المواد«9، 11، 53» من الدستور والتى تمنع التمييز وتقر المساواة بين الجنسين. وفي هذا السياق قالت نائب رئيس الحزب لشئون المرأة نجوي إبراهيم، إن شهر مارس يعتبر شهر المرأة والتوعية من خطورة التمييز في المجتمع، لافتة إلى لجنة المرأة ستعقد عددًا من الفعاليات الداعمة لحقوق المرأة علي مدار الشهر.
وأوضحت نائب رئيس الحزب لشئون المرأة، أنه من المقرر أن يعقد يوم الخميس المقبل الموافق 7 مارس حلقة نقاشية عن أحقية النساء في الوصول لمنصه القضاء والعمل بها. (إقرأ أيضا: حزب المحافظين يمنح «العدل» مقرا لشهر عقاري بالبساتين)وكانت لجنة المرأة المركزية بحزب المحافظين، قد نظمت ورشة «اعرفي حقك» لتقديم
وأوضحت نائب رئيس الحزب لشئون المرأة، أنه من المقرر أن يعقد يوم الخميس المقبل الموافق 7 مارس حلقة نقاشية عن أحقية النساء في الوصول لمنصه القضاء والعمل بها. (إقرأ أيضا: حزب المحافظين يمنح «العدل» مقرا لشهر عقاري بالبساتين)
وكانت لجنة المرأة المركزية بحزب المحافظين، قد نظمت ورشة «اعرفي حقك» لتقديم الدعم القانوني للنساء، بمقر الحزب الرئيسي بميدان طلعت حرب. وقالت داليا فكري، رئيسة اللجنة المركزية بحزب المحافظين، إن الورشة ستقام بشكل دوري شهريا، لشرح كل ما يخص قضايا محاكم الأسرة للنساء وللأمهات، والطريق القانوني الأمثل الذي تسلكه النساء فى مثل هذه القضايا، وشرح إجراءات المحاكم والأوراق المطلوبة لكل دعوى وحاجة المرأة لتوكيل محامي من عدمها. (إقرأ أيضا: «المحافظين» ينظم دورات تدريبية لسائقي باصات المدارس)
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