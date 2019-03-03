شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مسابقة المزارعين للحفاظ على المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عماد محمود مدير مشروع "ووتر ستار" بوزارة الرى الممول من الاتحاد الأوربى، أنه يتم حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من مسابقة المزارعين المتعلقة بأفضل الممارسات الزراعية الناجحة فى ترشيد مياه الرى وزيادة الانتاجية من الفدان وتحقيق أعلى فائدة مادية وزيادة المساحات المنزرعة لصالح المزارعين، وذلك ضمن المسابقة القومية للمياه (حافظ عليها..تلاقيها) التى تنظمها وزارة الرى ضمن فعاليات الحملة الإعلامية لترشيد إستهلاكات المياه والحفاظ عليها من الإهدار والتلوث والتعديات، وتشمل زيارات ميدانية بين المزارعين فى محافظات مختلفة لتبادل الخبرات والمعلومات فى مجال استخدام نظم الرى المطور بالتعاون مع قطاع تطوير الرى بتلك المحافظات.

أضاف محمود فى تصريحات لـ ”الخليج 365” أن المشروع يتضمن أيضاً الاصلاح المؤسسى و التشريعى فى ادارة المياه و التخطيط المتكامل للاستثمار والاصلاحات المالية و المؤسسسية خاصة ما يتعلق باسترداد التكاليف للبنية التحتية الوطنيه و الشراكة بين القطاعين العام و الخاص بالاضافة الى تنفيذ الخطة الوطنيه للموارد المائية 2017 – 2037 وخطط موارد المياه التابعة للمحافظة على المستوى القومى و المحلى وتحسين ادارة المياه بالمحافظات وانشاء و تنفيذ البرنامج القومى لتنمية القدرات المائية واستخدام االيات المشاركة فى تخطيط و تنفيذ أنشطة البرنامج، ودعم الوزارة فى تنفيذ استراتيجية الاتصالات وحملات التوعية للحفاظ على المياه وانشاء منصه لتبادل المعلومات والخبرات لتعظيم كفاءة سير العمل ودراسات تقنية للادارة المتكاملة للموارد.

الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المسابقة الوطنية للحفاظ على المياه ( حافظ عليها .. تلاقيها ) بين المزارعين تقدم لها نحو خمسة وخمسين مزراعاً بتقديم التجارب الخاصة بهم لأفضل الممارسات الخاصة بالحفاظ وترشيد استهلاك المياه إلى لجنة التحكيم وتم إدراج 38 تجربة منها فى القائمة المختصرة بناءاً على معايير محددة مسبقاً مثل قياس كمية المياه التى يتم توفيرها ومدى إستماريتها كما تم تكريم أفضل 3 تجارب خاصة بالمزارعين فى أسبوع القاهرة للمياه أكتوبر الماضى من وزير الرى.