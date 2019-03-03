وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة

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الدكتور طارق شوقي وزير التعليم

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم السبت، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية للعام الدراسي الحالي 2018/2019، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام. جاء ذلك بعد عقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر (الممثل الرسمي لصوت الطلبة)، للاستماع إلى ملاحظات الطلاب وآرائهم بشأن جدول الامتحانات المقترح والذي أعدته الوزارة، وبحضور ممثل الطلاب وذلك لأول مرة في تاريخ التعليم في مصر.

كما تم عمل استطلاع رأي حول المواعيد في جدول الامتحانات على الموقع الرسمي للوزارة والصفحة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وشارك فيه ما يقرب من 180 ألف طالب، وأبدوا ملاحظتهم حول الجدول. وقالت الوزارة إنه في هذا الصدد فقد تم تلبية رغبة أبنائنا طلاب الثانوية العامة، بوضع فترة زمنية مريحة بين الامتحانات

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