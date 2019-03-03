شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية»: عملات تذكارية في مئوية ميلاد السادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة المالية، إصدار عملات تذكارية، احتفاءً بمئوية ميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام.

وذكر بيان أصدرته الوزارة، أمس، أن مصلحة سك العملة، انتهت من إعداد التصميمات الخاصة بعملات تذكارية فضية وذهبية سيتم طرحها فى الأسواق بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد السادات، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بإصدار تلك العملات للاحتفاء بذكرى ميلاد أحد الرموز الخالدة فى تاريخ مصر.

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وقال الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية، إن مصلحة سك العملة بدأت خطوات إنتاج هذه العملات فى إطار حرص الوزارة على المشاركة فى توثيق وتأريخ المناسبات القومية وتكريم رموز مصر، لافتا إلى أن مجلس الوزراء وافق أيضا لمصلحة سك العملة على إصدار 4 عملات تذكارية أخرى: الأولى بمناسبة مرور ١٥٠ عاما على افتتاح قناة السويس، والثانية بمناسبة مرور 152 عاما على ميلاد رائد الاقتصاد المصرى طلعت باشا حرب مؤسس بنك مصر، والتى تتواكب أيضا مع مرور 75 عاما على وفاته فى 13 أغسطس 1941، والثالثة احتفاءً بالذكرى المئوية لثورة ١٩١٩، والرابعة بمناسبة العيد المئوى لتأسيس الجامعة الأمريكية فى مصر، وقد تم زيادة الكميات المنتجة من الإصدارات الفضية نظرا للإقبال عليها بالمقارنة مع الإصدارات الذهبية السابق طرحها.

وأضاف حازم، أن المصلحة قررت بالفعل، زيادة الكميات المنتجة من العملات المعدنية المتداولة من فئتى الجنيه ونصف الجنيه والتى يظهر على أحد وجهيها صورة أحد المشروعات القومية مثل قناطر أسيوط ومحطات توليد الكهرباء والطاقة الشمسية ومدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، وذلك نظرا للإقبال الشديد من جانب المواطنين الراغبين فى اقتناء تلك العملات التى يتم إصدارها.

وصرح اللواء عبدالرؤوف الأحمدى، رئيس مصلحة سك العملة، بأن كل تلك العملات التذكارية يتم إنتاجها من خامات مصرية وبتصميمات لكوادر مصلحة سك العملة من الشباب.