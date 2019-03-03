شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: ظهور 4 تخصصات جديدة بتصنيف QS 2019 يحسن سمعة الجامعة الأكاديمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن 4 تخصصات أكاديمية جديدة ظهرت فى تصنيف QS الإنجليزى للعام الجارى 2019، معلنا أن التخصصات الجديدة التى دخلت المنافسة للعام الحالى هى المحاسبة والتمويل في الفئة من 201–250 عالميًا، وعلوم المواد في الفئة من 251–300، واللغات الحديثة في الفئة من 201–250، والإقتصاد والإقتصاد القياسي في الفئة من 351-400.

وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن ما سبق يثبت رؤية الجامعة الثاقبة للتوسع فى التخصصات البينية، ودعم احتياجات البحث العلمي وربطه بالتنمية الشاملة، وتعظيم النشر الدولي للأبحاث العلمية، مشيراً إلى أن تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية بشكل واضح، يعود إلى تحسين مخرجات التصنيفات العالمية للجامعات وتنمية المعايير المطلوبة لها.

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وأكد الخشت، أن التقدم فى مثل هذه التصنيفات العالمية للجامعات يدعم سمعة الجامعة الأكاديمية ويجذب المزيد من الطلاب الوافدين، ويدعم الجامعة عند عقد اتفاقيات وتحالفات مع الجامعات الكبرى المصنفة عالميا.