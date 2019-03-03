أخبار مصر | فرج عامر عن دخول مصر في عصر إنشاء محطات الطاقة الشمسية:"إنجاز تاريخي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر عن دخول مصر في عصر إنشاء محطات الطاقة الشمسية:"إنجاز تاريخي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، دخول مصر لعصر صناعات محطات الطاقة الشمسية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانجاز التاريخي غير المسبوق فى تاريخ الصناعة المصرية وان مصر تدخل عصر الصناعات العالمية فى هذا المجال مشيدا بانتهاء مصر من إنشاء أكبر مجمع محطات للطاقة الشمسية في إفريقيا والشرق الأوسط، خلال ثلاثة أشهر، منتصف العام الجاري.

وقال "عامر"، ان تأكيد حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بان هذا المشروع سوف يُنفذ على مساحة 37 كيلومترًا مربعًا، ما يُعادل 8 آلاف و843 فدانًا في أحد أكثر المناطق المشرقة في مصر بمنطقة "بنبان" في نطاق محافظة أسوان وإجمالي الاستثمارات الموضوعة في المشروع تصل إلى قرابة ملياري دولار أي ما يُعادل 35 مليار جنيه مصري يؤكد ان هذا المشروع سيكون واحدًا من اهم المشروعات القومية العملاقة خاصة ان "مجمع بنبان" سوف يضم 32 محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، بقدرات مركبة تصل حتى ألف و465 ميجاوات من الكهرباء، أي ما يُعادل 90% من الطاقة المنتجة من محطة كهرباء "السد العالي".

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هدف المشروع زيادة الطاقة النظيفة التي تنتجها مصر، حيث تهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للوصول بحصة الطاقة الجديدة من مزيج الكهرباء في مصر بحلول عام 2022، كما يستغل الطاقة الشمسية الساطعة في محافظة أسوان لتوليد الكهرباء، بما يُسهم في توفير احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية ويعمل به 10 آلاف مواطن في فرص عمل مباشرة وغير مباشرة يوفرها مشروع إنشاء "المجمع"، بما يُسهم في توفير فرص عمل للشباب.