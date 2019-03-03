انت الان تتابع البرلمان سيستمع للحكومة الأسبوع المقبل بشأن القطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن الدولة المصرية لن تتهاون فى محاسبة المقصرين والمتسببين في أي إهمال تكون ضحيته أرواح مواطنين أبرياء، مؤكدًا للمصابين على وقوف كافة أجهزة الدولة بجانبهم لحين الاطمئنان على حالتهم الصحية وامتثالهم للشفاء التام. وأعلن عبد العال، فى بيان له أن المجلس سوف يستمع لبيان من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حول حادث القطار الأسبوع المقبل، وذلك للوقوف على أسباب الحادث والإجراءات التى ستتخذ مستقبلاً لتفادى وقوع أى حوادث فى هذا المرفق الحيوى.

وأوضح رئيس مجلس النواب، أنه استمع للمصابين في الحادث وأنه لا يريد التدخل في إجراءات التحقيق، ولكن من الواضح أن الحادث ينطوي على إهمال شديد. (إقرأ أيضا: تحرك برلماني لتشديد عقوبة الإهمال لتصل لـ«الإعدام»)جاء ذلك خلال زيارته اليوم السبت، لمصابي حادث قطار محطة مصر، بمعهد ناصر، حيث تفقد الحالات المصابة