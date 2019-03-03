مصادر: اختيار محمد وجيه لتولي حقيبة النقل

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رئيس الوزراء في موقع حادث محطة مصر

أكدت مصادر بمجلس الوزراء، في تصريحات لـ"التحرير"، أنه تم اختيار الدكتور مهندس محمد وجيه عبد العزيز، لتولي وزارة النقل، خلفا للدكتور هشام عرفات، الذي قدم استقالته الأربعاء الماضي، على خلفية الكارثة التي وقعت بمحطة مصر، وراح ضحيتها 22 شهيدا و43 مصابا. وعبد العزيز، ‏صاحب إنشاء محطات وأنفاق السكة الحديد المطورة في فرنسا، والطفرة في السكك الحديدية التي حدثت بالسويد على مدى 18 سنة ماضية، وحاصل على أوسمة وتكريمات دولية. كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قبل استقالة هشام عرفات عقب وقوع حادث حريق محطة مصر.

وتفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المصابين في المستشفيات، مؤكدة أن جميع الحالات تقدم لها الرعاية الكاملة. أما سائق القطار علاء فتحي، فقال عقب القبض عليه، إنه يعمل في السكة الحديد منذ 25 عامًا، وخبرته كبيرة في مجال عمله، لكن قطارات السكة الحديد متهالكة، ولا تصلح للسير، وأنه اتصل ببرج المراقبة