شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على قائد السيارة المتسبب في انهيار كوبري طوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت أجهزة الأمن في محافظة القليوبية قائد السيارة المتسبب في انهيار كوبري مشاة كفر الجمال في مدينة طوخ، وجرى التحفظ عليها مع السيارة.

تواصل الأجهزة المعنية في حضور الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، واللواء رضا طبلية، مدير الأمن، عمليات رفع آثار الكوبري لإعادة فتح الطريق.

انهار كوبري مشاة قرية كفر الجمال التابعة لمركز طوخ على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، مساء السبت، بعد اصطدام سيارة نقل محملة بمعدة ذات أطوال فوق المسموح بها، ما أدى لانهيار الكوبري، دون وقوع إصابات.