شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان موقع انهيار كوبري طوخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، واللواء رضا طبلية، مدير الأمن، مساء السبت، موقع انهيار كوبري مشاة كفر الجمال في مدينة طوخ على طريق مصر إسكندرية الزراعي.

وأعلن المحافظ، فى تصريحات صحفية من موقع الكوبري المنهار، الدفع بعدد من الأوناش العملاقة لرفع الكوبري المنهار من الطريق وإعادة فتحه أمام حركة السيارات، مضيفًا أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تواصل معه هاتفيا، مؤكدا أن الواقعة لم تسفر عن أي إصابات.

ودفعت الهيئة العامة للطرق والكباري بعدد من المعدات والأوناش وعددا من المهندسين والفنيين لمتابعة إصلاح الكوبري، وجار تسيير حركة المركبات جزئيا بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، لتلافى التكدس المروري وفتح الطريق بالكامل للمرور في الاتجاهيين.

وكشفت معاينة الأجهزة المعنية أن الكوبري تابع للهيئة العامة للطرق والكبارى، والانهيار بسبب تصادم سيارة نقل ثقيل محملة بمعدة ذات أطوال فوق المسموح بها، ما أدى إلى اصطدامها بالكوبري وانهياره، وتبين أن السيارة قادمة من القاهرة في اتجاه بنها.

وقال المحافظ إنه تواصل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية التي تتواجد حالياً موقع الحادث، وجرى تحويل حركة المرور من الطريق الزراعي بسبب الواقعة لمنع التكدس المروري وسرعة التعامل مع الحادث ورفع الكوبري المنهار.

محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان موقع انهيار كوبري طوخ - 2 مارس 2019

محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان موقع انهيار كوبري طوخ - 2 مارس 2019

محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان موقع انهيار كوبري طوخ - 2 مارس 2019

محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان موقع انهيار كوبري طوخ - 2 مارس 2019