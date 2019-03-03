شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 3-3-2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 21

شبين الكوم 12 21

طنطا 12 20

دمنهور 10 20

الإسكندرية 07 20

بلطيم 10 19

مطروح 09 19

السلوم 08 19

سيوة 07 20

بورسعيد 10 18

دمياط 10 18

الزقازيق 11 19

الإسماعيلية 10 21

السويس 10 19

العريش 10 20

رفح 08 19

رأس سدر 13 19

نخل 05 18

نويبع 12 23

طابا 08 22

كاترين 02 12

الطور 11 21

شرم الشيخ 12 23

الغردقة 12 24

مرسى علم 13 23

الفيوم 10 21

بنى سويف 09 21

المنيا 06 21

أسيوط 07 22

سوهاج 08 22

قنا 08 23

الأقصر 09 24

أسوان 10 25

أبوسمبل 09 26

الوادي الجديد 06 24

شلاتين 14 24

أبو رماد 14 23

راس حدربة 14 22

حلايب 16 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 17 29

المدينة 11 24

الرياض 10 22

المنامة 17 20

أبوظبي 17 22

الدوحة 15 23

الكويت 08 22

دمشق 04 14

بيروت 13 18

عمان 04 14

القدس 04 13

غزة 12 20

بغداد 09 21

مسقط 20 23

صنعاء 09 27

الخرطوم 20 34

طرابلس 10 16

تونس 08 18

الجزائر 09 17

الرباط 10 17

نواكشوط 14 29

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 00 10

اسطنبول 01 08

إسلام آباد 09 15

نيودلهي 13 22

جاكرتا 24 31

بكين 03 15

كوالامبور 23 34

طوكيو 08 10

أثينا 06 15

روما 04 18

باريس 07 16

مدريد 02 16

برلين 08 12

لندن 06 12

مونتريال 07- 01-

موسكو 09- 00

نيويورك 01- 06

واشنطن 01 04