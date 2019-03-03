أخبار مصر | "أخبار البرلمان × 24 ساعة".. "عبد العال" يستمع لبيان الحكومة حول حادث محطة مصر الأسبوع المُقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أخبار البرلمان × 24 ساعة".. "عبد العال" يستمع لبيان الحكومة حول حادث محطة مصر الأسبوع المُقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب، نعرض أهمها في نشرة "أخبار البرلمان × 24 ساعة"، ومنها:

*رئيس النواب: الاستماع لبيان "مدبولي" حول حادث "محطة مصر" الأسبوع المقبل

زار الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، مصابي حادث قطار محطة مصر، بمعهد ناصر، حيث تفقد الحالات المصابة واطمأن على توفير كافة أشكال الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وأعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن المجلس سوف يستمع لبيان من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حول حادث القطار الأسبوع القادم، وذلك للوقوف على أسباب الحادث والإجراءات التى ستتخذ مستقبلًا لتفادى وقوع أى حوادث فى هذا المرفق الحيوي.

وقال "عبدالعال"، حسب البيان الصحفي الصادر منذ قليل -إنه استمع للمصابين في الحادث وأنه لا يريد التدخل في إجراءات التحقيق، ولكن من الواضح أن الحادث ينطوي على إهمال شديد.

وأكد "رئيس البرلمان" على وقوف كافة أجهزة الدولة بجانبهم لحين الاطمئنان على حالتهم الصحية وامتثالهم للشفاء التام، وأن الدولة المصرية لن تتهاون فى محاسبة المقصرين والمتسببين في أي إهمال تكون ضحيته أرواح مواطنين أبرياء.

"نصير" عن عدم مشاركة المرأة في هيئة كبار العلماء: أنانية من الذكور

أيدت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، طلب النائب محمد فؤاد، بوجود 15 امراة فى هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف فى خطوة جادة لتمكين المرأة، مؤكدة أنهم طالبوا منذ سنوات سابقة وجود المرأة في هذه الهيئة، ولكن دون استجابة.

وتساءلت "نصير" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365" لماذا تُحرم المرأة من وجودها داخل هيئة كبار العلماء بالرغم من أنها مثل الرجل في التخرج والتخصص ودراسة العلوم؟، مطالبة بوجود المرأة داخل هيئة كبار العلماء، حتى تشارك على الأقل في القضايا التي تخص المرأة مع زملاءها الرجال، مضيفة: عدم مشاركة المرأة في الهيئة حتى الآن يعُد أنانية من الذكور".

وأشارت "نصير" إلى حديث شيخ الأزهر فى برنامجه الأسبوعى بالتلفزيون المصري، أمس الجمعة:"أن مسألة تعدد الزوجات تشهد ظلمًا للمرأة وللأولاد في كثير من الأحيان، وهي من الأمور التي شهدت تشويهًا للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية، لذا علينا أن نقرأ الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل، فالبعض يقرأ مثنى وثلاث ورباع، وهذا جزء من الآية، وليس الآية كاملة، فهناك ما قبلها وما بعدها"، متسائلة: عندما يعرض هذا الرأي على مجمع البحوث الإسلامية، أليس يكون للمرأة رأي تنير به من استأثر به الرجل من باب الأنانية؟، فالمرأة هي من أقدر من تبين أن التعدد مع رجال العصر ليس هو التعدد الذي كان في عصر الرسول، فالمرأة كانت تشجع على هذا القبول، وكانت تُشجع عليه، لأن الزواج بالنسبة لها ستر وبيت وعز، على خلاف المرأة في الوقت الحالي التي أصبحت ذات ثقافة، وأن ما تقبلته المرأة في العصر القديم لن تتقبله المرأة في الوقت الحالي.

*النائب سعيد حساسين يطالب بمحاكمة النظام القطري

طالب النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، بمحاكمة النظام القطرى ممثلًا فى تميم بن حمد، بعد التقرير الذى بثته قناة "مباشر قطر" التى تبث من برلين عن الجرائم التى ارتكبها النظام القطرى وحركة النهضة التونسية عندما قاما بتجنيد الشباب التونسى العاطل عن العمل فى صفوف التنظيم الإرهابى "داعش" تحت مزاعم نصرة دين الله والجهاد فى سبيله.

وقال حساسين، إن التقرير الذى بثته القناة التابعة للمعارضة القطرية أشار إلى وجود بصمات تنظيم الحمدين فى تونس فى كل مدينة فلم تخلو مدينة أو قرية بتونس من شباب سافروا إلى سوريا أو العراق تحت مزاعم الجهاد ونصرة الدين والتكلفة يتحملها النظام القطرى، مُشيرًا إلى أن التقرير أكد أن النظام القطرى كان يتولى تمويل تجنيد الشباب التونسى فى صفوف داعش بسوريا والعراق حتى بلغ عدد العناصر التونسية فى صفوف التنظيم المتطرف إلى 6 آلاف تونسى وأن حركة النهضة والنظام القطرى استغلوا فقر هؤلاء الشباب من أجل جعلهم وقود حرب وتدمير، مطالبا بالتحقيق الفورى العاجل فى هذه الفضيحة.

*برلماني يطالب بغلق المواقع الإلكترونية التابعة للإخوان للحفاظ على الأمن القومي

طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حكومة المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتصدي بكل حسم وقوة لإعلام جماعة الإخوان الإرهابية وأن تكون البداية من خلال غلق جميع المواقع التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية واللجان الإلكترونية التابعة لها بشكل حفاظًا على الأمن القومي.

وقال "مسعود" فى بيان له اليوم السبت، إن إعلام جماعة الإخوان الإرهابية ليس له أى تأثير على الشعب المصرى العظيم الذى أصبح على وعى وإدراك كاملين أن هذه الجماعة المارقة أصبحت العدو الأول لمصر وشعبها وأنه يجب تطبيق حد الحرابة والقصاص من هذه الجماعة التى ليس لها أى لغة سوى لغة سفك دماء الأبرياء.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن محاربتها ومواجهتها أصبح فى مقدمة اهتمامات الشعب المصرى لأنها تهدف إلى هدم الدولة المصرية ووقف مسيرة البناء والارتقاء بالدولة فى الوقت الذى أصبحت فيه الدولة المصرية رائدة بين الدول الأفريقية والأوروبية بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يلتف حوله الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والحزبية والشعبى.