أخبار مصر | بعد صيانتها وتحويلها إلى جنة.. مدرسة "قاي المجمعة2" ببني سويف تشكر محررة "الخليج 365" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد صيانتها وتحويلها إلى جنة.. مدرسة "قاي المجمعة2" ببني سويف تشكر محررة "الخليج 365" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت مدرسة قاي المجمعة ٢، بمحافظة بني سويف بتقديم الشكر لكل من قيادات هيئة الأبنية التعليمية ومحررة بوابة الخليج 365، وذلك بعدما استجابت الهيئة العربية للتصنيع لاستغاثة أولياء الأمور بإنقاذ المدرسة بعد أن كانت "خرابة" وتم خلال شهر العمل علي تجديد المدرسة وإمدادها بمقاعد جديدة، وسوف يتم افتتاح المدرسة غدًا الأحد حيث يقوم بافتتاحها محافظ بني سويف.

وكان قد استغاث أكثر من ولى أمر لـ 750 طالب من مدرسة "قاى المجمعة 2" بإدارة أهناسيا التعليمية التابعة لمحافظة بنى سويف، بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعدما تم نقل أولادهم إلى مبنى مجاور لمدرستهم الأساسية نظرًا لأعمال الصيانة بها، وذلك رغم بدء الفصل الدراسي الثاني.

وقال أولياء الأمور المتضررين لـ"الخليج 365"، إن تاريخ الصيانة كان فى 1 مارس لعام 2018 وكان من المفترض أن يتم تسليم المدرسة 15 مايو عام 2018 ورغم أننا فى عام جديد وهو عام 2019، إلا أنه حتى الآن لم يتم تسليم المدرسة ويبقي الحال بها كما هو عليه من حيث المقاعد المكسورة وغرق المبنى في المياه.

وأشار أولياء الأمور لـ"الخليج 365" أن المبنى المجاور الذي يجلس فيه الطلاب هو مبنى مؤقت وغير أدمى حيث يوجد به دورات مياه غير أدميه ومياه مقطوعة طول الوقت حتى الحوائط لا تصلح لتعليق أى لوحة أو ممارسة أى نشاط، بالإضافة إلى أن طلاب رياض الأطفال يجلسون أحيانًا فى الطرقة أو فى معمل الأوساط.