أخبار مصر | حزب المصريين الأحرار يدشن غرفة عمليات مركزية ترصد الشائعات وترد عليها

عقد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، مساء اليوم السبت، اجتماعًا مع بعض قيادات الحزب للبدء أعمال غرفة العمليات المركزية بهدف الرصد والرد علي الشائعات.

ويأتى ذلك عقب تفاقم الشائعات خلال الأيام الماضية والادعاءات من الجماعات الإرهابية والدول المعادية للبلاد.

وقال الدكتور عصام خليل، إن دور غرفة العمليات مواجهة سريعة لكافة الأكاذيب بنشر حقائق دامغة تقطع الطريق أمام اللجان الإلكترونية المأجورة.

وأكد أن الحزب بكافة أعضاؤه جنود مصرية خالصة تهدف خدمة الوطن وستكون حائط صد لدحر الأكاذيب وتوضيح الحقائق للمواطنين.

انتحرت ربة منزل وزوجها، بقرية كتامة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية؛ بسبب تصاعد الخلافات بينهما.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز طلخا، بالعثور على جثمانى زوجين متوفيين وملقيين داخل مسكن الزوجية؛ وعلى الفور انتقل الرائد أحمد السادات رئيس مباحث مركز طلخا إلى مكان البلاغ وتبين أن الجثة الأولى لحداد يدعى "محمد أ م"، 50 سنة، وزوجته "أميرة ف ز"، 37 سنة، ربة منزل، وتبين وجود آثار رغاوى على الفم بالجثتين، وتم نقلهما إلى مستشفى طلخا المركزى، والتى أشارت لأن المتوفيين تناولا مادة سامة.

وبسؤال شقيق المتوفى وشقيق المتوفية أقرا بوجود خلافات قائمة بين الزوجين منذ فترة إلا أنهما تدخلا أكثر من مرة للصلح بينهما، ولكنهما اختلفا قبل الحادث بعدة ساعات، فتناولت الزوجة حبة الغلة السامة التى تستخدم فى حفظ الغلال، وعقب ذلك تناول الزوج حبة أخرى ليلقى حتفه بعدها بوقت قصير؛ وتم تحرير المحضر رقم 1691 إداري مركز شرطة طلخا، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن.