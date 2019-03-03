شكرا لقرائتكم خبر عن «سوهاج» تواصل مسح النيل لتحديد مصدر تسرب «بقعة الزيت» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة سوهاج، أمس، استمرار حالة الطوارئ، بمركز المراغة، لتحديد سبب ظهور بقعة بترولية مفتتة فى نهر النيل بدائرة المركز، للمرة الثالثة خلال أسبوعين، وأفادت معامل تحليل المياه بشركة مياه الشرب بالمحافظة، بأن البقعتين الأولى والثانية «سولار»، بينما البقعة الثالثة «زيت» من مشتقات المواد البترولية.

وشن ضباط وأفراد مركز شرطة المراغة، وشرطة المسطحات المائية، والبيئة والرى وحماية النيل، بقيادة اللواء على صالح، نائب مدير أمن سوهاج لقطاع الشمال، وبإشراف اللواء هشام الشافعى، مدير الأمن، ومشاركة المهندس طارق اللبان، وكيل وزارة الرى بالمحافظة، والمهندس محمد عيسى، رئيس فرع جهاز شؤون البيئة بسوهاج، بعمل مسح وتفتيش شامل لمسطح نهر النيل بدائرة المركز، وبخاصة فى المنطقة التى ظهرت بها البقعة، مع قيام لجان الرصد والمتابعة من البيئة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بمراقبة حركة المياه بالمنطقة وماهيتها، وأخذ عينات من المياه من أمام مآخذ المحطات، وتحليلها، والتأكد من سلامتها.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن غير مرخص لمادة «المولاس» (أحد مشتقات القصب)، أقامه أحد الأشخاص على النيل، وغطى فتحته بالأتربة ومخلفات الأشجار، ومرسى نهرى ترابى حديث التجهيز يستقبل القطع النهرية، ورجح أعضاء الحملة أن تكون عملية رفع وتفريغ «المولاس» من القطع النهرية للمخزن، وإجراء هذه القطع لأعمال التموين بالمواد البترولية من السولار والزيت بالمرسى غير المرخص، السبب فى ظهور البقعة المتسربة للنيل.

وقال مسؤول بالحملة إن الحملة استهدفت محيط منطقة التسرب، وفحصت المراكب والمعدات والعبارات النهرية والمنشآت والأراضى على جانبى النيل بدائرة مركز المراغة، بالضفتين الشرقية والغربية، وتم ضبط المخزن.

وأوضح المهندس طارق اللبان، وكيل وزارة الرى بسوهاج، أن إدارة حماية النيل تشارك فى عملية المسح والحملات المكبرة التى تشنها أجهزة المحافظة، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، لتحديد سبب تسرب البقعة البترولية، لافتًا إلى تواصل واستمرار الحملات لضبط جميع الأنشطة غير المشروعة التى يمارسها بعض الصيادين والمراكب والقطع النهرية، من تجارة فى السولار والمواد البترولية والتى من المرجح أن تكون سببا فى ظهور البقع البترولية بالمنطقة بين الحين والآخر.

وقال اللواء مهندس محمد بدرى محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، إنه وجه فرق الرصد والمتابعة بالمديرية لرصد ظهور أى بقع بترولية جديدة أمام مآخذ المحطات، وتتبعها عبر وسائل النقل النهرى، بالإضافة إلى السحب المستمر لعينات المياه من قبل الكميائيين بمختلف معامل الشركة، والاطمئنان على سلامة نتائجها، والتأكد من سلامة المياه التى تضخ للمواطنين.

وأشار بدرى إلى أن جميع محطات مياه الشرب المرشحة على النيل بمختلف مراكز المحافظة؛ تعمل بكامل طاقتها، ويتم إغلاقها عند الإبلاغ بظهور أى بقع بترولية، أو تغير فى لون المياه كإجراء احترازى، مؤكدا أن نتائج جميع عينات مياه الشرب المأخوذة من محطات مياه الشرب الثلاث على النيل بالمراغة وشطورة والسكاكسة، والتى مرت من أمامها بقع المواد البترولية المتسربة، جاءت مطابقة للمواصفات والمعايير القياسية لوزارة الصحة.