شكرا لقرائتكم خبر عن قومي المرأة بسوهاج يطلق حملتى «طرق الأبواب» و«لأنى رجل» بقرى ومدن المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة سوهاج حملتى «طرق الأبواب»، و«لأنى رجل»، والتى تستهدف عدد من قرى ومدن المحافظة.

وقالت الدكتورة سحر وهبي، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة سوهاج، إن الحملتين يجرى تنفيذهما برعاية الدكتورة مايا مرسى، أمين عام المجلس القومى للمرأة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، حيث تهدف حملة «طرق الأبواب» إلى الاستماع لآراء السيدات والفتيات الريفيات في موضوعات قومية تخص المرأة الريفية، ومشاكلها الاقتصادية، والأسرية، والاجتماعية، المتمثلة في شكل استبيان، وتستمر لمدة أسبوعين بالقرى والمدن على مستوى المحافظة، لافتة إلى أن الحملة والتى بدأت اليوم بقرى مركز دار السلام، تتضمن رسائل للمرأة منها: «المرأة المصرية.. أصل الحكاية»، و«ساندى بلدك.. بلدك هي قوتك»، و«المجلس القومى للمرأة.. حصن المرأة المصرية»، و«الأم مدرسة ومربية الأجيال»، بالإضافة إلى «المرأة المصرية رمز الأمان والحماية لأسرتها ووطنها»، و«انهضوا ببناتكم.. تحيا أوطانكم».

وأضافت أن حملة «لأنى رجل» تهدف إلى إرساء رسائل أساسية للرجال والشباب، وهي دعم الرجل للمرأة في العمل، والتعليم، والمشاركة في تربية الأبناء، وممارسة الرياضة، والمشاركة في الأعمال المنزلية، والتعامل داخل العمل أو الدراسة بكل الاحترام، ومناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدة أن الحملات تتضمن أيضا عرض ما تقوم به الدولة لتخفيف عبء الغلاء على المواطنين، من خلال مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ومنها «حياة كريمة»، و«100 مليون صحة»، و«2 كفاية»، و«نور الحياة»، و«تكافل وكرامة»، و«الإفراج عن الغارمات»، و«القضاء على العشوائيات»، و«الشمول المالى»، إلى جانب الحملات القومية للتطعيم ضد الأمراض بالمدارس.