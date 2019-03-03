شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الثروة الداجنة: الأوبئة والأمراض سبب رفع أسعار الفراخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن سعر الدواجن في المزارع لـ 27 جنيهاً، ويباع للتاجر بـ 33 جنيهاً، داعياً الجهات الرقابية لمراقبة الجهات التي تبيع للمواطنين.

وقال «السيد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين عبر فضائية «الرافدين+»، اليوم السبت، إن المشاكل وانتشار الأمراض والأوبئة الفترة الأخيرة تسببت في خسائر كبيرة في تربية الدواجن ما أدى لرفع أسعارها في المزارع. وأضاف أن «سعر الدواجن وصل لـ 38 جنيهاً»، مناشداً وزارة الزراعة المحافظة على الأسعار وعدم رفعها خاصة وأننا مقبلين على شهر رمضان.

وتعهد سعيد حساسين، بتقديم طلب إحاطة لمجلس النواب ضد منى محرز بسبب تصريحاتها بشأن أن سعر الفراخ وصل لـ 48 جنيه، وقال «حساسين»: «هي المسؤولة عن الأسعار، إزاي تقولي كده».