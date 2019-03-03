شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: أتمنى من «النواب» إلزام الحكومة بتطبيق خطة تعظيم الإيرادات وتقليل المصروفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طلعت خليل، عضو مجلس النواب، إنه يتمنى من البرلمان تنفيذ والإسراع بإلزام الحكومة بتطبيق خطة لجنة الموازنة القائمة على تعظيم الإيرادات وتقليل المصروفات للخروج من أزمات السكة الحديد.

وأضاف «خليل»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، اليوم السبت، أن زيارة رئيس البرلمان لمصابي حادث محطة مصر «واجب علينا، وحق شعبي لابد أن نكون على قدر الحدث، فالجميع أصيب بحزن شديد عندما شاهدنا الضحايا يحرقون بهذه الطريقة».

وأشار إلى أن حوادث السكك الحديدية شنيعة، والبرلمان تحرك وقرأنا ملف السكة الحديد كثيراً، مضيفا: «لو مشينا على نفس المنوال ولم ننفذ توصيات لجنة الخطة والموازنة هتتكرر الحوادث ونقعد نتكلم بعدها».