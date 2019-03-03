شكرا لقرائتكم خبر عن والد طفلة مصابة في «حريق محطة مصر»: «حالة ابنتي خطيرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سيد أحمد، والد الطفلة راوية المصابة في حادث قطار محطة مصر، إنها كانت متواجدة مع جدتها التي توفاها الله في الحادث، وتم التعرف عليها ودفنها، مشيرًا إلى أن راوية طفلة عمرها 7 سنوات، وجاءت مع جدتها لتقديم واجب العزاء في أحد أقاربهم.

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» على فضائية «dmc»، اليوم السبت، أن الجروح في ابنته كثيرة في يدها وقدمها، والأطباء منعوه من رؤيتها لكون حالتها خطيرة، ورفضوا إعطاءه تقارير عن حالتها الصحية،.

وتابع أنها تواجه صعوبة في التنفس، وتم إجراء عملية جراحية لها، مشيرًا إلى أنه رآها من خلف الزجاج، وعندما سأل الطبيب عن حالتها قال له: «قول يارب».