شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية على «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي بعد سقوط كوبري مشاه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة المرور بالقليوبية عن تحويلات مرورية على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الزراعي لحين الانتهاء من أعمال رفع وتركيب كوبري المشاه بقرية كفر الجمال بطوخ الذي سقط منذ قليل وأدى إلى غلق الطريق الزراعي نتيجة اصطدام سيارة كانت محملة بونش بالكوبري كما دفعت المرور بونش عملاق لرفع الكوبري المنهار.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا بورد بلاغ للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور انهيار كوبري كفر الجمال بطوخ الواقع على طريق «القاهرة الإسكندرية» الزراعي انتقل العميد فوزي عبدربه مأمور مركز طوخ ومحمد خيري رئيس المدينة وتبين اصطدام سيارة نقل ذات ارتفاع كبير بالكوبري ما أدى إلى سقوطه لم ينتج عن الحادث وجود مصابين.

وناشدت إدارة المرور المواطنين المسافرين على الطريق الزراعي حاليا بسلوك طريق فرعي بجوار مزلقان كفر الجمال، والمواطنين الذين ينتون السفر عبر الطريق إلى سلوك الطريق الحر لحين رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.