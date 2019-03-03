شكرا لقرائتكم خبر عن أوناش ومعدات لإصلاح كوبري كفر الجمال المنهار بطوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دفعت الهيئة العامة للطرق والكباري، مساء السبت، بعدد من المعدات والأوناش وعدد من المهندسين والفنيين لمتابعة اصلاح كوبرى كفر الجمال بطوخ المنهار نتيجة تصادم سيارة نقل ثقيل محملة بمعدة ذات اطوال فوق المسموح بها مما أدى إلى اصطدامها بالكوبرى وانهياره.

وقال مصدر بالمحافظة، إنه جاري تسيير حركة المركبات جزئياً بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور القليوبية برئاسة اللواء نبيل عدلي، مدير الإدارة العامة لمرور المحافظة، وذلك أثناء الإصلاح لتلافى التكدس المرورى وفتح الطريق بالكامل للمرور في الاتجاهيين وتسيير حركة المركبات كلياً.