شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة تتفقد أماكن البعثة الطبية للحج على هامش زيارتها للسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء السبت، الأراضى المصرية متجها إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى التي تستضيفها السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جدة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، السبت، أن القمة الوزارية تنعقد بمشاركة أكثر من 50 وزيرا للصحة من مختلف دول العالم، ومدير عام منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن هذه القمة هي إحدى أهم المبادرات الداعمة لسلامة المرضى على المستوى الدولي، والأولى من نوعها في المنطقة.

وأشارت إلى أن الوزيرة على هامش مشاركتها في القمة الوزارية، حرصت، السبت، على تفقد، أماكن البعثة الطبية للحج لهذا العام، للتأكد من توافر كافة سبل الرعاية للفرق الطبية، يرافقها الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي لمصر في السعودية والمشرف على البعثة الطبية المصرية للحج، والدكتور محمد ضاحى، رئيس البعثة الطبية للحج لهذا العام، والدكتور محمد حسانى نائب رئيس البعثة الطبية.

وأشارت إلى أن الوزيرة تفقدت الجناح الإداري للبعثة، وسكن الأطباء والفرق الطبية، وغرفة العمليات المركزية للبعثة المميكنة والتى من خلالها يتم متابعة كافة العيادات الطبية بأماكن إقامة الحجاج، مؤكدة على توفير كافة الدعم للبعثة الطبية لتقديم خدمة طبية ووقائية فائقة لكافة الحجاج المصريين.