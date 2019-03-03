شكرا لقرائتكم خبر عن عضو سابق بـ«القومي لحقوق الإنسان» يدعو لعمل حملة ضد الحاقدين على نجاحات مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال نبيل حلمي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقاً، إن مصر تتعرض لحرب ممن يتحدثون عن حقوق الإنسان، مضيفا: «اتهامات هوائية يطلقونها ضد مصر ما يدل على ضعفهم واستقرار بلدنا».
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، عبر فضائية «الرافدين+»، أن الجماعات الفاشلة تضع معوقات فلا تجد اتهاما سوى باتهامنا بانتهاك حقوق الإنسان.
وخاطب «نبيل» الشباب المصري بقوله: «علينا مقاومة الشائعات بنشر الأخبار الصحيحة عبر منصاتنا الداخلية، نعرض الحقيقة، وعلى الشباب أن يعرف ماذا تفعل مصر وكيف تتقدم وكيف تسعى لعمل مستقبل صحيح لهم ويشهد له العالم».
وواصل: «أدعو لعمل حملة للرد على الناقدين والحاقدين على نجاحات مصر ليس عبر البرامج فقط، ولكن عبر المسلسلات والأفلام».
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