شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق المقرحي: «لجنة أمنية تفحص انتماءات المسؤولين عن حادث محطة مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن هناك لجنة أمنية ممثلة في جهازي الأمن الوطني والأمن العام وشرطة النقل والمواصلات تتولى البحث في أسباب حادث محطة مصر.

وتابع «المقرحي» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» «اللجنة تختص بفحص انتماءات المسؤولين عن حادث محطة مصر»، مؤكدا أن وزارة النقل والسكك الحديدية تحتاج إلى وزير ذو خلفية عسكرية، شديد في اتخاذ القرارات، معلقاً «عايز واحد يجي يقول اللي يغلط تتقطه رقبته، واللي يشرب مخدرات يدخل السجن». وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن منظومة السكك الحديدية تحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة.