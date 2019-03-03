شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية ومدير الأمن يتوجهان لموقع حادث انهيار كوبري «كفر الجمال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقل، مساء السبت، الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، يرافقه اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إلى موقع انهيار كوبري مشاة كفر الجمال بمدينة طوخ بطريق مصر- إسكندرية الزراعي، بسبب تصادم سيارة نقل ثقيل ذات ارتفاع عالٍ به، الأمر الذي تسبب في تلفيات بعدد من السيارات دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا بسقوط كوبري مشاة كفر الجمال بطوخ لتصادم سيارة نقل ثقيل ذات ارتفاع عالٍ به، مما تسبب ببعض تلفيات بعدد من السيارات دون خسائر بشرية.

وقرر محافظ القليوبية تشكيل لجنة فنية لإعداد تقرير عن حادث انهيار كوبرى مشاة على الطريق الزراعى أمام قرية كفر الجمال بطوخ، وتقدير الخسائر والبدء في ترميم وإصلاح الكوبري.

فيما قرر اللواء نبيل عدلي، مدير المرور، تحويل الطريق الزراعى إلى إحدى الطرق الفرعية، بداية من مدينة قها من خلال نفق مزلقان زكي في طريق فرعي موازٍ حتى مدينة طوخ في الاتجاه القادم من القاهرة وتحويل الحركة إلى الطريق الحر، وخط ١٢ في الاتجاه إلى القاهرة، وجرى الدفع بونش المرور العملاق لرفع الكوبري وإعادة حركة المرور.

كان الطريق الزراعى شهد انهيار كوبرى مشاة أمام قرية كفر الجمال نتيجة اصطدام سيارة محملة بونش عملاق بجسم الكوبري.