شكرا لقرائتكم خبر عن «دينية النواب»: نحن أفضل شعب على الأرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شكري الجندي، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن الصورة التي تكونت عن المصريين بعد حادث «قطار مصر» ليست صحيحة، مضيفا: «نحن أفضل شعب على الأرض».

وأضاف «الجندي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، عبر فضائية «الرافدين+»، أن «حب الوطن هو العبادة الحقة، الدين المعاملة والأخلاق، لازم الناس تعرف هي مين مصر، فالله اختصها بالذكر في قرآنه».

وتابع أن الشعب المصري خسر خسارة كبيرة باستقالة هشام عرفات، وزير النقل، مضيفا: «راجل عنده فكر وتنمية وقدرة عالية كبيرة، مينفعش عشان موظف غلط يستقيل الوزير، الحكومة كان في طريقها لتطوير السكة الحديد».