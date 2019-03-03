شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «محلية النواب» يدعو لتبرع المصريين لتطوير القطارات وشبكة السكك الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد السجيني، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حادث قطار محطة مصر «فردي ولا يختلف في ذلك اثنان».

وأضاف «السجيني»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، اليوم السبت، أن خطة تطوير القطارات وشبكة السكك الحديدية بحاجة لمشاركة بحثية وحكومية، الجميع يجب أن يتكاتف.

وتابع أن خطة تطوير القطارات أيضاً بحاجة لدعم شعبي على غرار أسهم قناة السويس وتبرع المواطنين، مضيفا: «نخلق حالة مجتمعية ويبقى ملف وقفلناه».

وواصل: «أنا بقول لسيادتك لو المواطن لقى قدامه طرح وخدمة ولو اتفتح باب تبرع هيشارك، على غرار حفر قناة السويس ولمينا 64 مليار جنيه في أسبوع»، متابعا: «الشعب المصري لو لقى قدامه مسألة معينة فيها خطر على البلد ولها حلول حقيقية وجادة وواضحة وجداولها معروفة هيشارك».