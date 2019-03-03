شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لتقدير خسائر انهيار كوبري طوخ ومحاور مرورية بديلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، تشكيل لجنة فنية لإعداد تقرير عن حادث انهيار كوبري مشاة على الطريق الزراعي أمام قرية كفر الجمال بطوخ وتقدير الخسائر والبدء في ترميم وإصلاح الكوبري. فيما قرر اللواء نبيل عدلي، مدير المرور، تحويل الطريق الزراعى إلى إحدى الطرق الفرعية، بداية من مدينة قها من خلال نفق مزلقان زكي في طريق فرعي موازٍ حتى مدينة طوخ في الاتجاه القادم من القاهرة وتحويل الحركة إلى الطريق الحر، وخط ١٢ في الاتجاه إلى القاهرة، وجرى الدفع بونش المرور العملاق لرفع الكوبري وإعادة حركة المرور. كان الطريق الزراعى شهد انهيار كوبرى مشاة أمام قرية كفر الجمال نتيجة اصطدام سيارة محملة بونش عملاق بجسم الكوبري.

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