شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النقل بالبرلمان يكشف سر الانفجار الهائل لقطار محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل بالبرلمان، أن اللجنة في حالة انعقاد دائم منذ حادث محطة مصر.

وتابع «عبدالواحد»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «انتقلنا إلى مكان الحادث وسألنا عن أدق التفاصيل بما فيها النواحي الفنية، فضلا عن تواصلنا الدائم مع الدكتور محمد شاكر، المكلف بمهام وزير النقل».

وأضاف رئيس لجنة النقل بالبرلمان: «القاعدة أن يكون هناك سائقان بالجرار، لكن أصبح المعتاد أن يكون هناك سائق واحد»، مشيرا إلى أن الانفجار حدث جراء احتواء تانك الجرار على 3 آلاف لتر سولار.

وأردف «عبدالواحد»: «سألنا المسؤولين بمحطة مصر حول وجود أي وسيلة كانت تمكنهم من إيقاف جرار حادث مصر بعد اندفاعه تجاه المحطة، وأخبرونا أنه كان من الممكن إيقافه ذاتيا، حيث لا توجد أي وسيلة لتعطيله بشكل آلي».