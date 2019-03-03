ضعف المياه عن بعض مناطق أكتوبر.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر، ضعف ضخ المياه لمدة 12 ساعة بمنطقة جنوب الأحياء السكنية، وذلك اعتباراً من الثامنة صباح الأحد، وحتى الثامنة مساء من نفس اليوم. وأشار الجهاز إلى أن قطع المياه لإجراء الإصلاحات والصيانة لخط المياه المغذي لمنطقة جنوب الأحياء السكنية. وأهاب جهاز مدينة 6 أكتوبر بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه .

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