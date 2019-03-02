أخبار مصر | غدًا.. رئيس هيئة الكتاب في لقاء مفتوح بنقابة الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. رئيس هيئة الكتاب في لقاء مفتوح بنقابة الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستقبل نقابة الصحفيين، ظهر غدًا الأحد، الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك في الواحدة ظهرًا؛ ضمن فعاليات لجنة النشاط بالنقابة.

وقال حسين الزناتي السكرتير العام المساعد بالنقابة، ورئيس لجنة النشاط، أإن رئيس هيئة الكتاب وافق بجهود الزميل الصحفي حسين متولي، على إهداء مكتبة النقابة نحو ٢٥٠ عنوانًا من إصدارات الهيئة عن العامين الماضيين، وإيداع نسخة من كل العناوين التي تطبعها شهريًا بشكل دوري، لتكون متاحة للصحفيين ورواد المكتبة، وذلك في استجابة سريعة لخطاب لجنة النشاط إلى الهيئة.

وتشهد الزيارة حوارًا مفتوحًا مع رئيس هيئة الكتاب، الذي يبدأ في الواحدة ظهرًا، واستقبال طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، مع مناقشة سُبل التعاون بين النقابة وهيئة الكتاب مستقبلًا في المجالات المشتركة.