أخبار مصر | حزب مستقبل وطن بعين شمس يكرم منقذ ضحايا حادث قطار محطة مصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب مستقبل وطن بعين شمس يكرم منقذ ضحايا حادث قطار محطة مصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم حزب مستقبل وطن أمانة منطقة عين شمس بالقاهرة، اليوم السبت، عامل محطة مصر وليد مُرضي، الشهير بصاحب "لقطة الجركن" عن موقفه الشهم في مساعدة المصابين في حادث قطار محطة مصر مؤخرًا.

ومنح النائب محمد الكومي بدائرة عين شمس، ومحمد ياسين، رئيس أمانة حزب مستقبل وطن، درع التكريم، ومبلغ مالي تقديرًا لموقفه الذي أظهر خلاله بسالة المصريين وقت الأزمات.

وجاء التكريم أيضًا بحضور كل من اللواء ألبير الفونس رئيس حي عين شمس، وعدد من أعضاء الحزب وعدد من الصحفيين والإعلاميين.