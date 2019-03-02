الطيب يطيح بوزير الأوقاف من عضوية بيت الزكاة

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الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر
تأكيدا للخلاف بين شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ووزير الأوقاف مختار جمعة، أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، قرارا بإعادة تشكيل مجلس أمناء بيت الزكاة، بعد انتهاء مدة مجلس الأمناء السابق، خاليا من ذكر اسم وزير الأوقاف مختار جمعة، الذى كان عضوا بالتشكيل السابق بموجب القرار رقم 190 لسنة 2014، المتضمن تشكيل مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، برئاسة شيخ الأزهر وعضوية مجموعة من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في العلوم الشرعية وفى مقدمتهم محمد مختار جمعة عضوًا.
ونص قرار شيخ الأزهر على أن تكون مدة مجلس الأمناء الجدد أربعة أعوام قابلة للتجديد، وضم فى عضويته، كلا من: المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي الأسبق، والسفيرة فايزة أبو النجا، مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، وممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، والدكتور
ونص قرار شيخ الأزهر على أن تكون مدة مجلس الأمناء الجدد أربعة أعوام قابلة للتجديد، وضم فى عضويته، كلا من: المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي الأسبق، والسفيرة فايزة أبو النجا، مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، وممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، والدكتور شيرين الشواربي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.
كما يضم المجلس: الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد مصطفى عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور محمد أحمد على سلطان، محافظ الإسكندرية السابق وشخصيات أخرى.
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