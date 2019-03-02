شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني بالقليوبية يكشف سبب انهيار كوبري كفر الجمال في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر أمنية بمديرية أمن القليوبية، إن السبب في انهيار كوبري مشاة كفر الجمال بمدينة طوخ، بطريق «مصر- إسكندرية الزراعي»، هو تصادم سيارة نقل ثقيل ذات ارتفاع عالٍ به، مما تسبب في تلفيات بعدد من السيارات دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد صبيح، وكيل إدارة مرور القليوبية، بسقوط كوبري مشاة كفر الجمال بطوخ لتصادم سيارة نقل ثقيل ذات ارتفاع عالٍ به، مما تسبب ببعض تلفيات بعدد من السيارات دون خسائر بشرية، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.