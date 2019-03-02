شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العوضي يحصل على الماجستير في «استراتيجيات التكيف الرقمي لوكالات الأنباء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل الزميل طارق العوضي، الصحفي بوكالة «أنباء الشرق الأوسط»، على درجة الماجستير في الصحافة من كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن موضوع «استراتيجيات التكيف الرقمي لوكالات الأنباء.. دراسة تطبيقية مقارنة على وكالات رويترز والفرنسية والشرق الأوسط» بتقدير ممتاز.

تشكلت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم»، والأستاذ الدكتور سعيد الغريب، أستاذ تكنولوجيا الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

واستهدفت الدراسة التعرف على الاستراتيجيات التي وضعتها وكالات الأنباء الثلاث «رويترز» و«الفرنسية» و«وكالة أنباء الشرق الأوسط» للتكيف مع الثورة الرقمية والتكنولوجيات الحديثة في مجال الاتصال والإعلام، وانعكاس ذلك على مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين.

وقال «العوضي» إن الدراسة تكتسب أهميتها لكونها تواكب ما يشهده العالم حالياً من ثورة تكنولوجية في مجال الإعلام والاتصال، وبروز العديد من التغيرات التي أحدثتها هذه التكنولوجيات واستخدامها في ممارسة العمل الصحفي داخل وكالات الأنباء، بدءاً من استقاء الخبر إلى تحريره ووصولاً إلى مرحلة إنتاجه.