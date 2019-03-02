شكرا لقرائتكم خبر عن حسن عبد الغني يكشف عن موعد عودة المياه للمناطق المتضررة من انقطاعها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء حسن عبدالغني، المتحدث باسم الشركة القابضة للمياه، عن أسباب انقطاع المياه عن مناطق عدة اليوم.

وقال «عبدالغني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «هناك تحويلات للمرافق بسبب الأعمال التي تنفذ بخطوط مترو الأنفاق بشارع أحمد عرابي بالتوفيقية، وبالتالي تم تحويل الخطوط المتعارضة»، مشيرا إلى أنه تم البدء في ضخ المياه تدريجيا منذ الساعة الخامسة مساء اليوم.

ولفت إلى أن المياه عادت إلى 90% من المناطق التي تضررت من الانقطاع.