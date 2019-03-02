شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يعرض وثيقة جديدة تثبت تعاطي سائق قطار حادث محطة مصر المخدرات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي عمرو أديب، أن سائق قطار محطة مصر ثبت تعاطيه المواد المخدرة في عام 2017، وتم إيقافه.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «أم بي سي مصر»، أنه لابد من التعامل مع هذه الفئة بحذر شديد نتيجة الإهمال التي يحدث داخل عربات القطار، والتي تؤدي إلى القضاء على أرواح المواطنين.

وفي ذات السياق عرض أديب، فيديو يعود تاريخه إلى ثلاثة أعوام ماضية أثناء تعاطي أحد السائقين ومساعديه، المواد المخدرة أثناء قيادة أحد القطارات.

وطالب «أديب» الوزير القادم بضرورة التخلص من تعاطي المخدرات داخل هيئة السكة الحديد، تحسبا لعدم تكرار حادث محطة مصر.