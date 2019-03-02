شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. بدء طروحات الحكومة لجمع 10 مليارات جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ الحكومة أول طروحاتها اليوم، داخل البورصة المصرية بحصة 4.5 % من هيكل مساهمات الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى»، ضمن برنامج طرح شركات وبنوك مملوكة للدولة على المستثمرين، فيما كشفت مصادر عن استبعاد «أموك» من بداية الطرح، موضحة أن استبعاد طرح شركة «أموك» من برنامج الطروحات، يرجع لتحقيق الشركة أرباحًا بزيادة ملموسة، وهو ما يساعدها على توفير التدابير اللازمة لإعادة هيكلتها بشكل أفضل، كما أن وزارة الكهرباء أصبحت لا تحتاج لمنتجات «أموك»، وبالتالى هناك تغير في خريطة عمل الشركة.

وأشارت المصادر إلى أن هناك مجموعة من الطروحات ستكون أولية لشركات غير مدرجة بالأساس في البورصة المصرية، وهو ما يساعد على تحقيق عوائد مستهدفة تتخطى الـ10 مليارات جنيه، لافتة إلى أن الطرح المقبل من المتوقع أن يكون حصة من شركة مصر الجديدة للإسكان، المدرجة بالبورصة، خاصة أن الشركة تمتلك محفظة ضخمة من الأراضى تتجاوز جملتها الـ20 مليون متر مربع.

ويتضمن برنامج الطروحات الحكومية 20 شركة و3 بنوك في 7 مجالات، هي الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبى»، شركة الحفر المصرية، والشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، وأسيوط لتكرير البترول، والإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»، وسيدى كرير للبتروكيماويات، الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته «إيثيدكو»، وأبوقير للأسمدة، والوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والمصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول «إيميثانكس»، والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين «إيلاب»، والإسكندرية لتداول الحاويات، وبورسعيد لتداول الحاويات، ودمياط لتداول الحاويات.