شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه من الـ8 صباحًا حتى الـ8 مساءً غدًا الأحد في أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد جهاز مدينة 6 أكتوبر انقطاع المياه لمدة 12 ساعة عن منطقة جنوب الأحياء السكنية، وذلك اعتباراً من صباح غد الأحد الموافق 3 مارس 2019 من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء نفس اليوم، وذلك لعمل الإصلاحات والصيانة لخط المياه المغذي لمنطقة جنوب الأحياء السكنية. وأهاب جهاز مدينة 6 أكتوبر بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.

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