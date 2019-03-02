شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: لا توجد تطعيمات تسبب العقم لطلاب المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت أمينة خيري، المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم، حقيقة ما تم تردده حول وجود تطعيمات تسبب العقم لطلاب المدارس، قائلة: «لا صحة لتلك المعلومات وما يحدث أخبار مفبركة».

وأضافت، في تصريحات هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث»، أن أي مشروع قومي كبير تتبعه حملة من الأخبار المفبركة، التي تسعى إلى تشويه الحملات والمبادرات، مضيفة أن مبادرة الكشف عن أمراض السمنة لطلاب المدارس تسير في الاتجاه الصحيح دون وجود معوقات، بالإضافة إلى بعض الحملات التي تتبعها الوزارة.