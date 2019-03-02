شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الشرب»: قطع المياه عن الحوامدية صباح الاثنين لمدة 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن قيامها بتنفيذ أعمال ربط خط الطرد الرئيسى لمحطة مياه (الحوامدية المرشحة الجديدة) على الخط القائم المغذى لمناطق «غرب السكة الحديد بالحوامدية» ضمن استعدادات الشركة تمهيداً لبدء العمل بالمحطة.

كما أشارت إلى اضطرارها لقطع ضخ مياه الشرب خلال فترة الأعمال التي ستبدأ اعتباراً من الساعة الـ9 صباح الإثنين الموافق 4/3/2019 حتى الساعة الــ9 صباح الثلاثاء الموافق 5/3/2019، موضحةً أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي (عرب الساحة – الجمهورية – سعد زغلول – سمير صادق – طريق 11 – جسر المنوات – منى الأمير) ومتفرعاتها.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين والمنشآت الحكومية والخاصة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وتقوم الشركة بتسيير سيارات محملة بمياه نقية صالحة الشرب للمناطق المتأثرة من خلال الاتصال برقم الطوارئ ( 125 ).