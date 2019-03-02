شكرا لقرائتكم خبر عن «غطّاسون» يرصدون انتهاكات بيئية تُهدد أشهر مناطق تواجد الدلافين والشعاب المرجانية بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصد عدد من الغطاسين المصريين والأجانب انتهاكات تهدد البيئة البحرية، إذ يقوم عدد من الصيادين بارتكاب عمليات صيد مخالفة لقانوني البيئة والمحميات الطبيعية وقرارات محافظ البحر الأحمر، داخل أشهر مناطق تواجد الدلافين والشعاب المرجانية، وهي منطقة شعاب «العرق»، من خلال إلقاء شباك صيد بأطوال كبيرة على مساحات واسعة، ما يؤدي إلى احتجاز الدلافين داخل الشِبَاك. حصلت «المصري اليوم» على صور تُظهر وتوثق إلقاء الصيادين الشباك على مناطق تواجد الدلافين.

وحذر العاملون بجمعيات حماية البيئة البحرية بالغردقة من قيام الصيادين بعمليات الصيد الجائر وتدمير وتحطيم عدة مناطق شهيرة بالشعاب المرجانية، باستخدام شباك نايلون محظورة بقرار من محميات البحر الأحمر، ومخالفة لقانوني البيئة والمحميات الطبيعية.

واتهمت جمعيات حماية البيئة البحرية بالغردقة، مراكب الصيد بأنها وراء تدمير البيئة البحرية والشعاب المرجانية وتهديد حياة الدلافين وصيد أسماك الزريعة والأسماك الملونة، بسبب استخدامها للشباك النايلون ذات الفتحات الصغيرة واستخدام حرفة الصيد بالجر.