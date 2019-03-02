شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في حادث وفاة طفل بكفر شكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقدم الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الطفل الذي توفي نتيجة اصطدامه بسيارة نظافة تابعة لمجلس مدينة كفر شكر. وقرر المحافظ التحقيق في ملابسات الحادث وتسليم سائق السيارة لقسم الشرطة للتحقيق معه في الواقعة، مؤكدا أن حق هذا الطفل لن يضيع هباءً، ووجه رئيس المدينة بتقديم أوجه الدعم المعنوي والمادي لأسرة الطفل.

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